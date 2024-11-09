В Благовещенске введён режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

В ближайшие два дня в Благовещенске ожидается значительное ухудшение погодных условий. Мэр города Олег Имамеев подписал постановление о введении режима повышенной готовности в связи с предстоящими осадками и сильным ветром.
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