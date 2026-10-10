«Ночь искусства» в Минске: концерт при свечах и встречи с художниками

В минском Дворце искусства 10 октября в рамках «Осеннего салона» прошли экскурсии, лекции, встречи с художниками и мастер-классы, а ключевым событием вечера стал фортепианный концерт при свечах.
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