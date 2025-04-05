Раскрыт секрет успеха группы Ay Yola

По мнению экспертов, стремительный взлет уфимской группы Ay Yola, триумфально покоряющей вершины топов различных чартов в последние недели c синглом Homay, обусловлен удачным выбором творческой концепции – погружением в глубины народного эпоса.
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