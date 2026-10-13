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Контрафронт

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Йемен: Коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии отдали приказ об эвакуации центральной...

Йемен: Коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии отдали приказ об эвакуации центральной станции Аль-Сабах, которой управляет Йеменская нефтяная компания, к западу от Саны, во второй половине дня перед военной операцией.

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