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Журнал «Профиль»

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Европейским АЭС грозит остановка из-за жары

Европейским АЭС грозит остановка из-за жары

Жара в Европе привела к обмелению рек, в то время как АЭС нуждаются в воде для охлаждения реакторов. В этих условиях часть электростанций уже не вырабатывает полную мощность, а некоторые из них могут быть вовсе остановлены, сообщает Reuters.

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