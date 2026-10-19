Экономика Китая в третьем квартале выросла на 4,5% год к году после 4,3% во втором. За девять месяцев увеличение ВВП составило 4,6%, сообщило Государственное статистическое управление страны.
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