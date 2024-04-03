Это интересно ☝️ 3 апреля исполняется 51 год со дня изобретения мобильного телефона. Первую экспериментальную модель мобильного телефона собрали в Советском Союзе в конце 1950-х годов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Это интересно ☝️ 3 апреля исполняется 51 год со дня изобретения мобильного телефона. Первую экспериментальную модель мобильного телефона собрали в Советском Союзе в конце 1950-х годов.