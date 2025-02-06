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FT узнала о завершении сделки по выходу Фридмана и Авена из Альфа-банка

FT узнала о завершении сделки по выходу Фридмана и Авена из Альфа-банка

Фридман и Авен владели в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании.<strong>Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые попали под санкции ЕС и Великобритании, продали доли в Альфа-банке и «Альфастраховании» своему партнеру Андрею Косогову, <a href="https://www.

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