Соединенные Штаты выражают обеспокоенность отношениями Индии с Россией. Глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон надеется, что Индия и любая другая страна при общении с Российской Федерацией на тему украинского конфликта доведут до Москвы необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.