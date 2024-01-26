Юрий Кот Владимир Носов опубликовал ВКонтакте информацию об очередном шабаше, допущенном в такое непростое для страны время.
Шабаш нечистой силы в Липецком политехе: требуется проверить мероприятие «Дозор»
Комментарии
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Юрий Пешков
Сколько же дебилов развелось! И самое опасное что их становится все больше и больше.
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13 час.
Александр _
То есть человек в форме российского солдата и есть воплощение зла?
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13 час.
Лш
Лариса шумбасова
Что-то происходит у нас в системе образования ,очень непотребное к сожалению . Длинные руки у Сороса однако . И не жаль ему своих фантиков , паскуде . И ручонки липкие и загребущие у преподов , увы !!
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13 час.
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