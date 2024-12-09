"Сначала Саша Петров, потом Козловский, теперь Кологривый". Никита Кологривый высказался о критике в свой адрес и частых появлениях на экранах

Актёр Никита Кологривый, который стал известен после выхода сериала "Слово пацана", а заодно прославился своими скандальными высказываниями, в эфире шоу "За деньги" высказался о критике в свой адрес и объяснил, почему часто появляется на экранах.
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