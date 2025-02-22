Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе

Проводится доследственная проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ордынском районе Новосибирской области.
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