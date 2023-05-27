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Дмитрий Губерниев: «СБР по-хамски изменил правила попадания в команду! Проблему не решить, пока все биатлонисты молчат и боятся»

«Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов – еще целый ряд биатлонистов, которые тоже не попадают в команду! Контракты заканчиваются на днях у ребят и их просто выкинули! Регионы помогут, безусловно, но СБР по-хамски изменил правила попадания в команду! Сначала биатлонистам говорили, главные старты Ижевск и Чайковский, потом все изменили и спортсменов обманули! Комитет спортсменов СБР молчит и боится ссориться с руководством! Однако проблему не решить, пока все биатлонисты молчат! И боятся! Нас выкинули из мировой биатлонной семьи, многих спортсменов выкинули из сборной, и все равно ВСЕ МОЛЧАТ! Боятся и молчат! Молчат и боятся! Ну, тогда молчите дальше… Дна-то мы еще не достигли…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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