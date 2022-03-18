Альмквист перешел из «Ростова» в «Утрехт»

Альмквист перешел из «Ростова» в «Утрехт»

Хавбек «Ростова» Понтус Альмквист перешел в «Утрехт». 22-летний игрок будет выступать в чемпионате Нидерландов до конца нынешнего сезона.

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