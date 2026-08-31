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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не хочу, чтобы Овечкин выступал в КХЛ, против него безумно сложно играть. Надеюсь, он побьет еще много рекордов в НХЛ». Защитник «Барыса» Маккошен о капитане «Вашингтона»

Защитник « Барыса » Иэн Маккошен не хочет, чтобы капитан « Вашингтона » Александр Овечкин играл в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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