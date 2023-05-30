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Вяжем сумку бабушкиным квадратом

Вяжем сумку бабушкиным квадратом

Уже не первый год изделия, выполненные с применением узора "бабушкин квадрат" на пике популярности. Мне очень нравятся подобные изделия, однако для себя предметы одежды связать все никак не решусь.

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