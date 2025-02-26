Вратарь "Калгари" Владарж пообещал рассказывать детям о шайбе Овечкина

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз" Даниэль Владарж после победного матча против "Вашингтон Кэпиталз" заявил, что будет рассказывать детям о пропущенной шайбе от Александра Овечкина.
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