Сегодня в Астрахани четным номерам оставили меньше времени на заправку

После вчерашней «оттепели», когда суммарное время работы городских заправок достигло 86 часов, сегодня сеть сохранила в строю 14 станций, но их общий операционный лимит скукожился до 78 часов.
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