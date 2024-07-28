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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Дебютный гол-красавец Давыдова выводит ´Белшину´ в 1/4 Кубка Беларуси.

Дебютный гол-красавец Давыдова выводит ´Белшину´ в 1/4 Кубка Беларуси.

В погоне за кубком футболисты ´Белшины´ отправились в гости к ´Сморгони´. Михаил Мартинович сумел правильно настроить своих подопечных, а те в свою очередь решили сразу показать сопернику, что матч будет для оппонента не легким.

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