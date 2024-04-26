Первым аэропортом, который возобновит работу после закрытия из-за начала СВО, стал аэропорт Элисты в Калмыкии.
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Первым аэропортом, который возобновит работу после закрытия из-за начала СВО, стал аэропорт Элисты в Калмыкии.