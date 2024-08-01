Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после выборов в США

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, пообещал в случае своей победы урегулировать украинский конфликт сразу после выборов в ноябре, не дожидаясь инаугурации в январе 2025 года.
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