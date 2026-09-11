За ночь ПВО уничтожила рекордные 777 украинских беспилотников над 17 регионами России

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 10 сентября до 08:00 мск 11 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Чёрного и Каспийского морей.
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