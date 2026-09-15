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Мировое обозрение

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Не здоровье, а Зеленский: Шарий рассказал, зачем Ермаку срочно понадобилось снять браслет

Не здоровье, а Зеленский: Шарий рассказал, зачем Ермаку срочно понадобилось снять браслет

Высший антикоррупционный суд Украины в очередной раз смягчил меру пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, разрешив ему снять электронный браслет.

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