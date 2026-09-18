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Военное обозрение

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Пентагон ввёл скрининг уровня тестостерона для военнослужащих старше 30 лет

Пентагон ввёл скрининг уровня тестостерона для военнослужащих старше 30 лет

По мнению Хегсета, эти меры будут способствовать повышению боеспособности армии США.

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