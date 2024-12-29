ГАЗ начал выпускать самую дешевую версию «Соболь NN» 4x4: фото

Телеграм-канал «Грузовики и вообще» поделился снимком бортового грузовичка повышенной проходимости. Такой «Соболь NN» 4x4 запечатлели в Нижнем Новгороде, и инсайдеры утверждают, что производство стартовало совсем недавно.
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