Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Цепочка запущена. Недостроя столько!.." Генерал Гурулев намекает на новые аресты в МО

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Генерал Андрей Гурулев прокомментировал последние громкие события в Минобороны. Аресты генералов Тимура Иванова и Юрия Кузнецова, а также отставку Шойгу и назначение на его место министра обороны Андрея Белоусова.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  Щуку ( Шойгу) в наказание  бросили  в реку- пусть тонет😀😀😀😀😀😀😀😀😀😈😈😈😈😈
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6 час.
тн
татьяна неструева
оно  не тонет .
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6 час.
Татьяна Романова
Чтобы те, кто будет достраивать боялись копейку украсть, нужно тех кто не достроил расстрелять.
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41 мин.

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