"Цепочка запущена. Недостроя столько!.." Генерал Гурулев намекает на новые аресты в МО

Генерал Андрей Гурулев прокомментировал последние громкие события в Минобороны. Аресты генералов Тимура Иванова и Юрия Кузнецова, а также отставку Шойгу и назначение на его место министра обороны Андрея Белоусова.
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