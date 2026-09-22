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Царьград

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«Сильная Армения» выдвинула кандидата на выборах в Степанаване

«Сильная Армения» выдвинула кандидата на выборах в Степанаване

Парламентская фракция «Сильная Армения» выдвинула кандидата на выборах в органы местного самоуправления Степанавана, которые пройдут 25 октября, а решение об участии в голосовании в других общинах будет принято позднее по итогам заседаний местных органов партии.

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