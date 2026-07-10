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Живая Кубань

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Новые подробности о стрельбе в Таганроге. От безумного убийцы двоим удалось спрятаться

Новые подробности о стрельбе в Таганроге. От безумного убийцы двоим удалось спрятаться

Новые подробности о стрельбе в Таганроге. От безумного убийцы двоим удалось спрятатьсяНапомним, что в ночь на 9 июля в частном доме на улице 1-й Котельной в Таганроге были найдены тела трех человек: 60-летнего мужчины, а также женщин в возрасте 64 и 86 лет.

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