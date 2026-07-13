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Регионы России

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Аэрофлот запустил чат-бот в Max для покупки билетов на рейсы Москва — Санкт-Петербург

Аэрофлот запустил чат-бот в Max для покупки билетов на рейсы Москва — Санкт-Петербург

Кроме того, через чат-бот клиенты могут переоформлять билеты и бронировать места для питомцев. Пассатжи также получают уведомления о значимых событиях и изменениях, касающихся их поездок, что повышает уровень информированности и удобства пользования сервисом.

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