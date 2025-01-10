“Не распространялась о болезни”: звезды почтили память Евгении Добровольской

Сегодня, 10 января, в возрасте 60 лет скончалась звезда театра и кино Евгения Добровольская. В последние месяцы своей жизни актриса, известная по роли в сериале «Королева Марго», мужественно боролась с онкологическим заболеванием.
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