Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову вынесли новый приговор

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и бывший председатель совета директоров КрАЗа Анатолий Быков признан виновным в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова.
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