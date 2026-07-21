Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

Посол МИД РФ назвал регионы, где чаще всего гибнут мирные жители

Посол МИД РФ назвал регионы, где чаще всего гибнут мирные жители

По данным МИД России, за прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали 433 мирных жителей. Из них 69 человек погибли, включая двоих детей; ранения различной степени тяжести получили 364 человека, из которых 12 — несовершеннолетние.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии