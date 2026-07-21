Посол МИД РФ назвал регионы, где чаще всего гибнут мирные жители

По данным МИД России, за прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали 433 мирных жителей. Из них 69 человек погибли, включая двоих детей; ранения различной степени тяжести получили 364 человека, из которых 12 — несовершеннолетние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии