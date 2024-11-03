Отправили ссылку: VR-детектив и манифест репрессированного конструктивиста

Детектив в виртуальной реальности Сюсукэ Митио, откровенные дневники советского коллекционера Леонида Талочкина, первая книга про создателя «Паразитов» Пон Чжун-хо и репринтное издание исторического манифеста «Конструктивизм» Алексея Гана.
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