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Рязанские новости

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В Шиловском районе погиб парашютист при прыжке с аэродрома Крутицы

В Шиловском районе погиб парашютист при прыжке с аэродрома Крутицы

Прыжок с парашютом на аэродроме Крутицы закончился трагедией: мужчина столкнулся с землей и получил несовместимые с жизнью травмы.

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