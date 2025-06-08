Суд обязал Хабенского оплатить долги по ЖКХ

На должника в суд пожаловался Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.фото: Авилов Александр/агентство «Москва»Мировой суд в Москве взыскал с народного артиста РФ Константина Хабенского долги по оплате коммунальных платежей.
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