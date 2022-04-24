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Bloomberg: Германия увеличит займы на 40 млрд. евро из-за санкций против России

Bloomberg: Германия увеличит займы на 40 млрд. евро из-за санкций против России

Германия планирует увеличить внешние займы на 40 млрд. евро для смягчения экономических последствий из-за конфликта на Украине, сообщает агенство Bloomberg.

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