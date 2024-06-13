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Пятый канал

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Чужой среди своих: в Москве заметили ядовитых испанских слизней

Чужой среди своих: в Москве заметили ядовитых испанских слизней

На территории Москвы и Московской области заметили опасных испанских слизней. Об этом в беседе с изданием «Москва 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

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Комментарии
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Вик Норд
А чего беспокоиться? Мы не испанская нищета,и слизней не едим,потому руками их трогать не собираемся...
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