Чужой среди своих: в Москве заметили ядовитых испанских слизней

На территории Москвы и Московской области заметили опасных испанских слизней. Об этом в беседе с изданием «Москва 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.
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