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Калужские новости

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В Бабынинском округе заведены дела за неуплату алиментов на миллион рублей

В Бабынинском округе заведены дела за неуплату алиментов на миллион рублей

Долг по алиментам на 13-летнего ребенка составил почти миллион рублей, несмотря на предыдущие наказания и принудительные работы.

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