Правительство России утвердило размеры выплат участникам СВО, получившим ранения

Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
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