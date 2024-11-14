Правительство России утвердило размеры выплат участникам СВО, получившим ранения

Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции.