Черногория с 1 ноября вводит визовый режим для россиян, отменяя соглашение 2008 года. Узнайте, кому все еще можно будет въехать по шенгену, сколько стоит национальная виза и почему МИД РФ обещает зеркальный ответ для граждан балканской республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Атака на Таганрог...
- Отставка главы Nv...
- Налог за родствен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым