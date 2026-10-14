Черногория с 1 ноября вводит визовый режим для россиян, отменяя соглашение 2008 года. Узнайте, кому все еще можно будет въехать по шенгену, сколько стоит национальная виза и почему МИД РФ обещает зеркальный ответ для граждан балканской республики.