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Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о возможном вотуме недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин выразил мнение, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может получить вотум недоверия и не быть переизбранным на следующий срок.

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