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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минфин обновил планы по расходам бюджета на экономику и оборону на 2024 год

Минфин обновил расходы госбюджета на национальную экономику и оборону на 2024 год, сообщает РБК. В соответствии с новыми данными, расходы по разделу «Национальная экономика» достигнут 4,2 трлн рублей, а по разделу «Национальная оборона» — снизятся до 10,38 трлн рублей.

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