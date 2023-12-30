Минфин обновил планы по расходам бюджета на экономику и оборону на 2024 год

Минфин обновил расходы госбюджета на национальную экономику и оборону на 2024 год, сообщает РБК. В соответствии с новыми данными, расходы по разделу «Национальная экономика» достигнут 4,2 трлн рублей, а по разделу «Национальная оборона» — снизятся до 10,38 трлн рублей.