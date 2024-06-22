Путин в Александровском саду возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин по традиции 22 июня возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.В Александровском саду в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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