Путин в Александровском саду возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин по традиции 22 июня возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.В Александровском саду в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.