Интервью Председателя СК России Russia Today

«Не бывает преступлений без следов»: глава СК РФ Бастрыкин — о действиях Киева и работе ведомства в Донбассе Спустя восемь лет после начала конфликта на юго-востоке Украины продолжают гибнуть мирные жители.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Следствием установлен еще один украинский командир, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
- В Ленинградской области торжественно открыт музей «Штаб Дороги жизни» в деревне Коккорево
- Следствием установлен еще один командир подразделения Вооруженных сил Украины, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
Свежие комментарии