Назван способ вернуть часть средств из пенсионных накоплений

Лучшие новости — Директор Мошляк заявил о праве получить до 15,6 тысячи рублей за внесенные в НПФ средства Коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк рассказал, как вернуть часть средств, внесенных в негосударственные пенсионные фонды.