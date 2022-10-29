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В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну

В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну

  Мирошник: Польша занимает наиболее агрессивную позицию по вопросу раздела Украины Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион  Мирошник: Польша занимает наиболее агрессивную позицию по вопросу раздела Украины Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС рассказал о желании большого количества западных стран принять участие в разделе Украины и назвал государство, которое хочет этого больше всего.

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