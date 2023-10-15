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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анкалаев: «В этой категории меня никто не удивит в борьбе. Постараюсь победить досрочно Уокера»

«Я знаю, что это очень яркий боец, который дерется. Пытается делать то, что у него есть – нестандартная ударная техника.

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