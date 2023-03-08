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Фердинанд о пенальти в пользу «Челси» в ЛЧ: «Судья, очевидно, не играл в футбол, там руку не убрать. Ужасное правило – у нападающих преимущество»

Рио Фердинанд раскритиковал судью за пенальти в пользу «Челси» в матче Лиги чемпионов. Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала турнира и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

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