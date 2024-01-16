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Военное обозрение

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Американский космический модуль Peregrine с украинским флагом на борту вместо посадки на Луну сгорит в атмосфере Земли

Американский космический модуль Peregrine с украинским флагом на борту вместо посадки на Луну сгорит в атмосфере Земли

Запущенный с мыса Канаверал американский космический аппарат вследствие возникших неисправностей не смог достичь Луны.

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