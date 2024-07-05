В РФ заявили о необходимости работы единого контентного центра судебной системы

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов заявил об острой необходимости в работе единого федерального контентного центра (ЕФКЦ), обеспечивающего размещение новостей о правосудии в социальных сетях судов.
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